Le foto rubate dell'amore appassionato di Taylor Swift e Joe Alwyn hanno scaldato i social (Di venerdì 24 giugno 2022) Così non li avevamo proprio mai visti. Loro, che sono sempre stati tenacemente discreti in questa storia d'amore, che dura ormai da quasi 6 anni, si sono lasciati sorprendere dai paparazzi di Tmz. Il noto sito di gossip americano a cui non sfugge proprio nulla. Per la prima volta Taylor Swift e Joe Alwyn sono stati fotografati mentre si baciano appassionatamente. Capite perché gli scatti, di cui vedete un'anteprima qui sopra, hanno infiammato i social? Perché raccontano di abbracci infuocati nel mare paradisiaco delle Bahamas. Durante una vacanza che ha scritto la parola amore in ogni gesto. Sono rarissime le foto che ritraggono Taylor Swift e Joe Alwyn insieme. La coppia, infatti, ha fatto voto di discrezione ...

