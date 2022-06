Il Covid rialza la testa: l'occupazione dei reparti risale all'8% in 24 ore (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Covid rialza la testa. È risalita all'8%, nell'arco di 24 ore in Italia, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupata da pazienti contagiati dal virus. Il valore era ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Illa. È risalita all'8%, nell'arco di 24 ore in Italia, la percentuale di posti neiospedalieri di area non critica occupata da pazienti contagiati dal virus. Il valore era ...

Pubblicità

leggoit : Il #covid rialza la testa: l'occupazione dei reparti risale all'8% in 24 ore - telenordest : PADOVA | COVID RIALZA LA TESTA: AUMENTANO I CONTAGI NEL PADOVANO - lacittanews : Rialza la testa (per l'ennesima volta) il covid. Negli ultimi giorni tornano ad aumentare i posti occupati in osped… - infoitsalute : Il Covid rialza la testa, Moderna: dal booster aggiornato risposte potenti contro Omicron 4 e 5 - Paoloboi69 : RT @tg2000it: #Covid rialza la testa, in corso #ondata estiva #Omicron5 #21giugno #Tv2000 #Tg2000 #variante #pandemia #contagi https://t… -