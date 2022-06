Drusilla Foer e l’autoprigionia di chi odia: “Sfortunato chi non capisce l’unicità degli altri” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Che cosa faticosa l’odio, non trova? Mi domando che rispetto di se stessi abbiamo coloro che non sono in grado di rispettare l’unicità degli altri. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l’unicità degli altri è una persona sfortunata perché non si concede la libertà di farsi ispirare dal pensiero degli altri. È una prigionia che non auguro a nessuno”: in un’intervista a Vanity Fair, Drusilla Foer torna sul suo monologo di Sanremo sull’unicità e si apre a un’intervista che coinvolga anche l’ideatore del personaggio, Gianluca Gori. Tra loro “non ci sono limiti”. “Drusilla non prende lo spazio di nessuno – spiega – è tutto naturale. Com’è naturale che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Che cosa faticosa l’odio, non trova? Mi domando che rispetto di se stessi abbiamo coloro che non sono in grado di rispettare. Chi non, chi non rispetta, chi non ascoltaè una persona sfortunata perché non si concede la libertà di farsi ispirare dal pensiero. È una prigionia che non auguro a nessuno”: in un’intervista a Vanity Fair,torna sul suo monologo di Sanremo sule si apre a un’intervista che coinvolga anche l’ideatore del personaggio, Gianluca Gori. Tra loro “non ci sono limiti”. “non prende lo spazio di nessuno – spiega – è tutto naturale. Com’è naturale che ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Drusilla Foer e l’autoprigionia di chi odia: “Sfortunato chi non capisce l’unicità degli altri” - Giovann53820054 : @Drusilla_Foer @OfficineFotogr1 Ti adoro Drusilla per tutto quello che fai mi piace moltissimo l almanacco chapeau - BettaSimone : RT @AntonellaGigl18: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfort… - MariaDAmbra10 : RT @AntonellaGigl18: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfort… - IvanaLaloni : RT @AntonellaGigl18: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfort… -