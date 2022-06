Brave and Beautiful anticipazioni ultime puntate dal 27 al 30 giugno 2022, Cesur e Suhan diventano genitori (Di venerdì 24 giugno 2022) Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda da lunedì 27 a giovedì 30 giugno 2022 assisterete alla conclusione della seconda stagione, che vedrà l’epilogo della travagliata storia d’amore di Cesur e Suhan. In questi ultimi episodi Suhan è stata rapita da Riza e Cesur con Tahsin si adoperano in tutti i modi per liberarla. Sarà proprio la Korludag a dir loro dove si trova, con uno stratagemma. Quest’ultima poi si troverà in ospedale in procinto di dare alla luce il bambino che aspetta. Un altro destino purtroppo attende Tahsin. Potrete assistere al gran finale anche in streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili on demand tutte le puntate delle due stagioni della fiction turca. Tutto sulle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) Nellediandin onda da lunedì 27 a giovedì 30assisterete alla conclusione della seconda stagione, che vedrà l’epilogo della travagliata storia d’amore di. In questi ultimi episodiè stata rapita da Riza econ Tahsin si adoperano in tutti i modi per liberarla. Sarà proprio la Korludag a dir loro dove si trova, con uno stratagemma. Quest’ultima poi si troverà in ospedale in procinto di dare alla luce il bambino che aspetta. Un altro destino purtroppo attende Tahsin. Potrete assistere al gran finale anche in streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili on demand tutte ledelle due stagioni della fiction turca. Tutto sulle ...

Pubblicità

cocobetty73 : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 22 giugno: Brave and Beautiful ottiene 1.502.000 di telespettatori con il 19,4% di share. La soap turca è in ott… - andreastoolbox : 'Brave and beautiful', le anticipazioni: finalmente, la felicità! | TV Sorrisi e Canzoni - Papatya52603213 : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 23 giugno: Brave and Beautiful ottiene 1.510.000 di telespettatori con un ottimo 19,4% di share. La soap turca è… - ParliamoDiNews : Brave and Beautiful Finale di Stagione: Cesur, Tahsin e Riza alla resa dei conti. Ecco cosa succederà…… - emma15140291 : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 23 giugno: Brave and Beautiful ottiene 1.510.000 di telespettatori con un ottimo 19,4% di share. La soap turca è… -