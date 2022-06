(Di giovedì 23 giugno 2022) MONREALE () – Clamorosa sconfitta per la società new Gi.Ca. Sport Monreale. Perdono in finale e in semifinale rispettivamente i ragazzi e le ragazze della prima divisione, ma non senza polemica. Infatti è! Conquistano comunque la serie D i ragazzi allenati da mister Renato Corpora che nonostante la crisi pandemica e le difficoltà anche logistiche affrontate, hanno disputato i campionati di prima divisione maschile, la coppa città di Palermo ed ancora il trofeo Valentino Renda con serietà, impegno e sacrificio superando tutti gli ostacoli che si sono presentati davanti. https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/06/VID-20220622-WA0028.mp4 Rammarico, invece, per le ragazze allenate da mister Pippo Mirto che una volta conquistata la poule promozione, sconfitte in semifinale, adesso ...

Pubblicità

filodirettomonreale.it

Nuoto - pallanuoto ( Mondiali ), atletica, scherma( Europei ), basket e( maschile e ... ' ITALIA: NE' FANALINO DI CODA NE'. Basta un nulla per far finire sui media l' Itali a nellaLa TeamNapoli, che intanto ha affiancato il main Sponsor Sacs della famiglia Criscuolo, ha ... Il dg Matano, passata la, ha compreso che era il momento di organizzare una squadra di ... Volley: è bufera arbitrale. Alta tensione in campo, un espulso. Doppia batosta per la new Gi.Ca. - FiloDiretto LA CRONACA DAL DIVANO. ( dal 17 al 26 giugno 2022). Continua la splendida e infinita stagione dello sport azzurro, che la pandemia non ha estinto ma rilanciato. Come mai è accaduto nel passato. E un ...La promozione in A3. Un sogno 22 anni dopo la ComCavi. Ora però serve l'aiuto della città per non disperdere l'energia e la passione profusa fin qui ...