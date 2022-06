Juve, incontro col Genoa per Cambiaso: è sfida aperta all'Atalanta (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra le piste di mercato seguite dalla Juventus per completare la rosa di Massimiliano Allegri c'è anche quella che conduce ad un... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra le piste di mercato seguite dallantus per completare la rosa di Massimiliano Allegri c'è anche quella che conduce ad un...

Pubblicità

romeoagresti : Nell’incontro di questa mattina tra la #Juve e Rafaela Pimenta s’è parlato molto anche del futuro di #DeLigt: i bia… - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - AlfredoPedulla : #Cambiaso-#Juve: incontro positivo tra #Cherubini e #Spors, confermato #Dragusin per il #Genoa nell’operazione, la… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve, incontro col Genoa per #Cambiaso: è sfida aperta all'Atalanta - sportli26181512 : Juve, incontro col Genoa per Cambiaso: è sfida aperta all'Atalanta: Tra le piste di mercato seguite dalla Juventus… -