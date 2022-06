Eintracht Francoforte | UFFICIALE | si ritira Hinteregger

Pubblicità

GoalItalia : Martin Hinteregger, difensore austriaco dell'Eintracht, ha deciso di ritirarsi a soli 29 anni ???? - Laumare9 : RT @GenoaCFC: ?????? Stefan #Ilsanker è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo, dal 2019 ha vestito l… - jandresh6 : RT @GenoaCFC: ?????? Stefan #Ilsanker è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo, dal 2019 ha vestito l… - sportface2016 : #EintrachtFrankfurt, a sorpresa #Hinteregger si ritira a soli 29 anni - Winklmeier : RT @GenoaCFC: ?????? Stefan #Ilsanker è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo, dal 2019 ha vestito l… -

Ha detto basta, il mondo del calcio non fa più per lui, almeno non questo calcio. E così a soli 29 anni il difensore mancino dell', Martin Hinteregger, ha deciso di ritirarsi. La notizia è stata diffusa è oggi su Twitter dal suo stesso club con il quale solo poche settimane fa aveva vinto l'Europa League a ...Annuncio a sorpresa di Martin Hinteregger , che a soli 29 anni appende gli scarpini al chiodo. Il difensore austriaco si separa quindi dall' Eintrach, con il contratto in scadenza a giugno 2024, e dopo aver vinto l'Europa League al termine di una splendida cavalcata. Un pensiero già preso in considerazione lo scorso anno, come ha ...Nella sessione estiva di calciomercato del 2019 tra i nomi più caldi in orbita Lazio c'era quello di Hinteregger. L'operazione è poi sfumata e il difensore è ...Martin Hinteregger, difensore austriaco dell'Eintracht Francoforte, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: prestazioni altalenanti e vittorie non più soddisfacenti sarebbero le ragioni dell'addio.