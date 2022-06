Pedofilia nella Chiesa, dalla Germania nuove accuse a Ratzinger: “Sapeva ma rimase in silenzio” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Città del Vaticano – nuove accuse dalla Germania contro Papa Ratzinger. Una vittima degli abusi commessi da un prete al momento sotto processo con l’accusa di Pedofilia, ha infatti sporto denuncia contro il Papa emerito. Secondo quanto riportano i media tedeschi, che hanno pubblicato alcuni stralci della denuncia, Benedetto XVI “aveva conoscenza della situazione e ha perlomeno preso in considerazione alla leggera che questo sacerdote potesse ripetere i suoi reati”. L’autore della denuncia, che colpisce non solo Ratzinger ma anche altri alti rappresentanti della Chiesa, accusa l’ex Pontefice del fatto che, negli anni ’80, in qualità di arcivescovo, avesse accolto il prete in questione nella sua diocesi di Monaco e Frisinga, nonostante ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Città del Vaticano –contro Papa. Una vittima degli abusi commessi da un prete al momento sotto processo con l’accusa di, ha infatti sporto denuncia contro il Papa emerito. Secondo quanto riportano i media tedeschi, che hanno pubblicato alcuni stralci della denuncia, Benedetto XVI “aveva conoscenza della situazione e ha perlomeno preso in considerazione alla leggera che questo sacerdote potesse ripetere i suoi reati”. L’autore della denuncia, che colpisce non soloma anche altri alti rappresentanti della, accusa l’ex Pontefice del fatto che, negli anni ’80, in qualità di arcivescovo, avesse accolto il prete in questionesua diocesi di Monaco e Frisinga, nonostante ...

