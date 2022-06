“L’avevo menata io” | scandalo Luca Bizzarri | retroscena da brividi

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è di nuovo al centro di un’aspra polemica. Questa volta le sue parole non lasciano spazio ai dubbi, la vicenda ha dell’incredibile(Screen da Youtube)Il comico, diventato famoso in coppia con Paolo Kessisoglu grazie soprattutto a Candid Camera, negli anni ha fatto conoscere diversi lati di sé., infatti, non si è mai trattenuto nel far emergere la propria idea, anche quando questa non era affatto vantaggiosa per la propria nomea e la propria carriera. Negli ultimi giorni,è finito al centro di una grossa polemica a causa di un progetto a cui ha aderito, di Autostrade per l’Italia. La vicenda ha assunto toni molto gravi e pesanti e, nelle ultime ore, si è arricchita di dettagli anche oscuri. Ecco ...