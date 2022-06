Pubblicità

infoitsport : Juventus nei guai: Rabiot fa saltare tutto - sportli26181512 : Offerte per Alex Sandro: la risposta del giocatore che mette nei guai la Juve: Il mercato della Juventus passerà, i… - Juventus_a_vita : RT @Frances52010140: Una cosa è certa, #Dybala avrà Grossi guai a Chinatown. - diavolisempre : Oggi il procuratore di onana ha detto tutto fatto con l Inter? Più o meno.. la Juventus tratta pogba e di Maria da… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Alla Juventus ci sono 2 pensieri. Allegri vuole una squadra pronta e la società vuole investire sulla linea verde con i giova… -

Sportevai.it

Ma nel nuovo ricorso, secondo l'allenatore della, la ex avrebbe speso parte delle somme per finalità diverse dalle necessità strettamente legate al figlio. E, sempre secondo l'accusa, ciò ...Più che una scelta consapevole, una decisione obbligata. È quella a cui sono di fatto costrette le formazioni italiane coinvolte neilegati al mancato rispetto del Fair Play Finanziario., Inter e Roma , insieme ad altri club, hanno sottoscritto un accordo con l' Uefa. Un settlement agreement in cui si impegnano a ... Juventus, guai extra in arrivo per Max Allegri | Top News Offerta dalla Premier per il centrocampista bianconero che rifiuta e intralcia i piani della Juventus. La Juventus potrebbe presto accogliere Paul Pogba, il grande ritorno che tutti i tifosi bianconer ...Tutte le trattative di questa sessione estiva di calciomercato dei bianconeri: Pogba e Di Maria per accontentare Allegri, si cerca l'affare sulle fasce Manca ancora qualche giorno all'apertura ufficia ...