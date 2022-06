Cerveteri al ballottaggio | Maselli | “Con Moscherini sindaco si darà più voce ai cittadini”

(Di mercoledì 22 giugno 2022)– “Il centrodestra ha davanti a sé una grande opportunità, quella di tornare ad amministraredopo dieci anni di malgoverno del centrosinistra. Domenica prossima serve un ultimo sforzo, andare a votare in massa il candidatoGiovanniper ridare nuovo slancio ae piùai suoiha una buona esperienza politico-amministrativa, un programma serio, e una squadra pronta a mettere mano alle tante criticità presenti nella cittadina, a partire dalla necessità di rilanciarne soprattutto, in quanto patrimonio mondiale dell’umanità, la sua vocazione turistica”. Così, in una nota, Massimiliano(Fratelli d’Italia), vice presidente della Commissione “Sviluppo economico e ...

La civica Anna Lisa Belardinelli, non ammessa al turno didopo una campagna elettorale ... in che modo Anna Lisa Belardinelli pensa di poter amministrare una città comecon un ...'Quella a cui abbiamo assistito ieri è stata una girandola politica degna della peggior prima Repubblica. La civica Anna Lisa Belardinelli, non ammessa al turno didopo una campagna elettorale in cui con forza si è scagliata contro i partiti di centrodestra che senza alcun scrupolo l'hanno proibita dei simboli in favore di un candidato imposto dai ...Nei nove grandi comuni del Lazio al voto in cinque si andrà al ballottaggio: Ardea, Ciampino, Cerveteri, Guidonia Montecelio e Sabaudia. Il prossimo 26 giugno i candidati si giocheranno il tutto per t ...NewTuscia – CERVETERI – Riceviamo e pubblichiamo. “Mi congratulo con Anna Lisa Belardinelli che a Cerveteri ha ottenuto un risultato ...