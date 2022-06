Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNAALTEZZA LAURENTINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA GIARDINETTI NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN FILA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI CODA ANCHE SULLA CRISTIFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. I BUS SONO OPERATIVI FINO A SABATO 2 LUGLIO. DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA REDAZIONE ...