Tiro con l’arco, World Cup 2022: tutto pronto per la tappa di Parigi (Di lunedì 20 giugno 2022) Attesa finita, torna la World Cup 2022. Scatta domani la terza tappa della competizione che si svolgerà a Parigi e vedrà al via oltre trecentocinquanta atleti. Nella capitale transalpina arriveranno molti dei migliori arcieri del mondo. C’è ovviamente anche l’Italia, reduce da due argenti di fila con la squadra olimpica maschile in Coppa del Mondo e dalla vittoria del titolo europeo, sempre con il terzetto del ricurvo, conquistato a Monaco di Baviera. A Parigi, come nelle altre tappe, si qualificheranno direttamente i primi classificati di ogni divisione che andranno ad affiancare i sette che hanno già conquistato il pass: Miguel Alvarino, Bryony Pitman, Ella Gibson, Mike Schloesser, Kim Woojin, Choi Misun, Kim Yunhee. Il primo giorno di gara vedrà in campo i compound con la qualifica al pomeriggio. ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Attesa finita, torna laCup. Scatta domani la terzadella competizione che si svolgerà ae vedrà al via oltre trecentocinquanta atleti. Nella capitale transalpina arriveranno molti dei migliori arcieri del mondo. C’è ovviamente anche l’Italia, reduce da due argenti di fila con la squadra olimpica maschile in Coppa del Mondo e dalla vittoria del titolo europeo, sempre con il terzetto del ricurvo, conquistato a Monaco di Baviera. A, come nelle altre tappe, si qualificheranno direttamente i primi classificati di ogni divisione che andranno ad affiancare i sette che hanno già conquistato il pass: Miguel Alvarino, Bryony Pitman, Ella Gibson, Mike Schloesser, Kim Woojin, Choi Misun, Kim Yunhee. Il primo giorno di gara vedrà in campo i compound con la qualifica al pomeriggio. ...

