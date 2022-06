Serie A: Allegri vuole a tutti i costi Di Mara alla Juventus (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 09:37:05 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Massimiliano Allegri ha chiaro. vuole Di Mara l’anno prossimo alla Juventus. Il tecnico del Torino vuole l’ingaggio dell’attaccante argentino perché ritiene di poter fornire qualità e una mentalità vincente. Secondo le informazioni de “La Gazzetta dello Sport”alla Juventus sono ottimisti sull’acquisto e sul fatto che Di Mara sia disponibile per la prossima stagione in Serie A. Dicono anche che il “sì” del giocatore potrebbe essere imminente. È uno degli attori del mercato con il maggior numero di “fidanzate”ma sembra che quelli di Allegri siano quelli con più opzioni. Un’altra ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 09:37:05A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Massimilianoha chiaro.Dil’anno prossimo. Il tecnico del Torinol’ingaggio dell’attaccante argentino perché ritiene di poter fornire qualità e una mentalità vincente. Secondo le informazioni de “La Gazzetta dello Sport”sono ottimisti sull’acquisto e sul fatto che Disia disponibile per la prossima stagione inA. Dicono anche che il “sì” del giocatore potrebbe essere imminente. È uno degli attori del mercato con il maggior numero di “fidanzate”ma sembra che quelli disiano quelli con più opzioni. Un’altra ...

