Ucraina | Stoltemberg pessimista | ' La guerra potrebbe durare anni ma la Nato non invierà soldati'

(Di domenica 19 giugno 2022) La pace è lontana anche se bisogna insistere in tutti i modi. Lain". Lo ha affermato il segretario generale dellaJens Stoltenberg in un'intervista ...

Stoltenberg ha quindi ribadito che "la Nato continuerà a sostenere l'nella sua autodifesa, ma non fa parte del conflitto". "Stiamo aiutando il Paese, ma non invieremo soldati della Nato in ...03.54: "Nato pronta a difendere gli alleati" "Gli Stati Uniti stanno giocando un ruolo indispensabile nella risposta all'invasione russa dell'" ma anche la Nato è "pronta e ...Boris Johnson, ha avvertito che la guerra in Ucraina sarà lunga e che i leader occidentali devono accettare che Kiev avrà bisogno di sostegno per anni."Temo che sia necessario preparasi a una lunga guerra, poiché Putin ricorre a una campagna di logoramento, cercando di schiacciare l'Ucraina con brutalità". Lo ha detto il premier britannico, Boris Jo ...