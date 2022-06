(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Con 122 voti, Francescoha conquistato il secondo mandato quadriennale comedella Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (). Eletto 4 anni fa ad Antalya (Turchia), primo italiano nella storia della Croce Rossa a ricoprire questo importante incarico, oggi è stato riconfermato a Ginevra, nel corso della 23esima Assemblea Generale dell’, dai rappresentanti di 192 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Attualmenteè anchedella Croce Rossa Italiana. “Viviamo in tempi estremamente difficili – ha commentatodopo la proclamazione – in cui le crisi più complesse si riverberano a livello globale: instabilità economica, carenza di cibo, emergenze sanitarie e crisi ...

StraNotizie : Rocca rieletto presidente Ifrc: ''Dedico vittoria a volontari'' -

Adnkronos

QUESTI GLI ELETTI NEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE: Maggioranza (al Centro) 1. Roberto Fabbricatore 2. Annabella Ferrentino 3. Vincenzo Grimaldi 4. Anna Bruno 5. Alfonso Trezza 6. Valeria Pagano 7. ...... come ieri ha già ricordato qui Christian: "Per risparmiare all'Italia quella macabra ... Capo dello stato che peraltro in Italia è stato appena, grazie al cielo. Ma soprattutto come se ... Rocca rieletto presidente Ifrc: ''Dedico vittoria a volontari'' Le elezioni comunali di Dovadola forse batteranno un record nazionale, sui circa 1.000 comuni andati al voto: il sindaco rieletto, Francesco Tassinari, ha ottenuto il 90,59% dei voti. Dietro di lui si ...