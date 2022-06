Quelle centrali ferme sui "sabbioni" del Po tra profezie di sventura e il mais che cresce (Di domenica 19 giugno 2022) Lo scrittore Bregola in viaggio sulle rive del fiume assetato. L’acqua (per ora) non manca, pioppi e sagre sempre uguali. E la gente al bar minimizza: "C’è stato di peggio" Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) Lo scrittore Bregola in viaggio sulle rive del fiume assetato. L’acqua (per ora) non manca, pioppi e sagre sempre uguali. E la gente al bar minimizza: "C’è stato di peggio"

