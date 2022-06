Qatar, Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas (Di domenica 19 giugno 2022) Eni è stata selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East (NFE). Il ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e amministratore delegato di QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale, l’accordo di partnership per la creazione della nuova Joint Venture (JV). QatarEnergy deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%. La JV a sua volta deterrà il 12,5% dell’intero progetto NFE, di cui fanno parte 4 mega treni GNL con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (MTPA). Il progetto NFE consentirà di aumentare la capacità di esportazione di GNL del Qatar dagli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) Eni è stata selezionata daEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione delNorth Field East (NFE). Il ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e amministratore delegato diEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale, l’accordo di partnership per la creazione della nuova Joint Venture (JV).Energy deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%. La JV a sua volta deterrà il 12,5% dell’interoNFE, di cui fanno parte 4 mega treni GNL con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (MTPA). IlNFE consentirà di aumentare la capacità di esportazione di GNL deldagli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar: la società italiana è stata s… - gianlucaellena1 : Gas, Eni nel più grande progetto al mondo in Qatar - alex_chicchi : RT @repubblica: Gas, Eni entra nel più grande progetto al mondo di Gnl. Descalzi: 'Accordo in Qatar pietra miliare' - repubblica : Gas, Eni entra nel più grande progetto al mondo di Gnl. Descalzi: 'Accordo in Qatar pietra miliare' - studiomarzocchi : Ultima Ora: Gas, Eni entra nel più grande progetto al mondo in Qatar #economia #italia #governo #finanza… -