MIR TWELFTH IN GRIGLIA IN GERMANIA COME PILOTA SUZUKI

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 giugno 2022) Sabato al Sachsenring è stato alto e basso per lapoiché Alex Rins ha dovuto ritirarsi dal resto del Gran Premio dopo le FP3 a causa dell’infortunio al polso e Joan Mir ha lottato contro condizioni difficili per qualificarsi alla finale. Con le temperature in rapido aumento durante l’ondata di caldo in tutta Europa, le FP3 hanno visto pochi miglioramenti all’inizio, ma Mir era pronto e disposto a trovare qualche decimo in più con la sua GSX-RR. Ha stabilito una serie di record personali per piazzarsi saldamente nella Top 10 e passare direttamente alla Q2, finendo settimo nelle FP3. Ha continuato il suo buon feeling sulla pista tedesca quando è arrivato terzo nelle FP4. Anche una mini simulazione di gara è andata bene per ilmaiorchino. In Q2 le temperature hanno raggiunto i 50 gradi Celsius sulla pista fisica e stretta e Mir è ...