' Van Bommel ha chiamato Mertens per portarlo all' Anversa'

(Di sabato 18 giugno 2022) NAPOLI - Il rinnovo con il Napoli non arriva e allora la possiblità chela prossima stagione non giochi più al Maradona e dica addio all'azzurro si fa sempre più credibile. L'attaccante è ...

NAPOLI - Il rinnovo con il Napoli non arriva e allora la possiblità che Mertens la prossima stagione non giochi più al Maradona e dica addio all'azzurro si fa sempre più credibile. L'attaccante è ...Stando alle ultime informazioni di mercato pare si sia fatto vivo anche l'interesse di un altro club europeo: l'Anversa di Mark. Mertens potrebbe accettare la proposta di trasferirsi in ...Prima di trasferirsi al Napoli, ormai un decennio fa, un giovane Dries Mertens giocava al PSV insieme a Mark van Bommel, leggenda del calcio olandese arrivato agli sgoccioli della carriera. Oggi quest ...L'addio di Dries Mertens al Napoli è ormai quasi ufficiale, mancano poco più di dieci giorni alla scadenza naturale del contratto fra l'attaccante belga e la società partenopea, e non sembrano esserci ...