MotoGP, Germania: Bagnaia in pole al Sachsenring per 0.076 su Quartararo (Di sabato 18 giugno 2022) Il circuito del Sachsenring ha visto Bagnaia a utilizzare una strategia a tre run in qualifica, ma è uscito dalla pitlane con pochi secondi di ritardo sulla sua ultima morbida posteriore fresca per ottenere il suo terzo time attack. Nonostante ciò, nessuno ha sfidato il 1’19.931 che aveva già impostato per conquistare la sua terza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: MotoGP: Oliveira su KTM vince in Indonesia, rimonta di Quartararo Marc Marquez, MotoGP: trauma cranico dopo il violentissimo incidente in Indonesia (VIDEO) MotoGP: Aleix Espargaro su Aprilia vince il GP dell’Argentina MotoGP: Martin in pole e 5 Ducati nelle prime 5 posizioni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 giugno 2022) Il circuito delha vistoa utilizzare una strategia a tre run in qualifica, ma è uscito dalla pitlane con pochi secondi di ritardo sulla sua ultima morbida posteriore fresca per ottenere il suo terzo time attack. Nonostante ciò, nessuno ha sfidato il 1’19.931 che aveva già impostato per conquistare la sua terza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: Oliveira su KTM vince in Indonesia, rimonta diMarc Marquez,: trauma cranico dopo il violentissimo incidente in Indonesia (VIDEO): Aleix Espargaro su Aprilia vince il GP dell’Argentina: Martin ine 5 Ducati nelle prime 5 posizioni ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, la griglia di partenza del GP di Germania (Sachsenring): pole di Bagnaia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Eurosport_IT : P-E-C-C-O! ?????? Bagnaia su Ducati conquista la pole del GP Germania con 1:19.931 ????????? #MotoGP | #GermanGP |… - BarbaraPremoli : MotoGP: in Germania pole di Bagnaia, poi Quartararo e Zarco - MotoriNoLimits : MotoGP: in Germania pole di Bagnaia, poi Quartararo e Zarco -