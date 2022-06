MotoGP, Enea Bastianini: “Troppo casino in pista, poi ho preso una bandiera a scacchi che non c’era” (Di sabato 18 giugno 2022) Enea Bastianini non riesce ad invertire il trend negativo delle ultime settimane ed esce di scena in Q1 durante le qualifiche odierne al Sachsenring, dovendo così rimontare domani dalla 17ma posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Germania 2022, decimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. “PurTroppo c’era davvero tanto casino in pista. Ho cercato di fare un giro da solo ma era impossibile, tutti ti si buttavano dietro. Alla fine ho preso una bandiera a scacchi che non c’era, altrimenti avrei fatto un tempo buono e sarei passato in Q2?, spiega l’azzurro. “Abbiamo avuto risposte dalla Race Direction. La bandiera non c’era, ma secondo il monitor l’ho presa ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)non riesce ad invertire il trend negativo delle ultime settimane ed esce di scena in Q1 durante le qualifiche odierne al Sachsenring, dovendo così rimontare domani dalla 17ma posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Germania 2022, decimo atto stagionale del Mondiale. “Purdavvero tantoin. Ho cercato di fare un giro da solo ma era impossibile, tutti ti si buttavano dietro. Alla fine hounache non, altrimenti avrei fatto un tempo buono e sarei passato in Q2?, spiega l’azzurro. “Abbiamo avuto risposte dalla Race Direction. Lanon, ma secondo il monitor l’ho presa ...

