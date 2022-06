Meteo, caldo killer: "Eventi all'aperto vietati". Senza precedenti, dove si sfonderanno i 40 gradi (Di sabato 18 giugno 2022) L'ondata di caldo che ha travolto la Francia a Bordeaux è diventata pericolosa e l'amministrazione della Gironda ha proibito concerti e spettacoli all'aperto per tutta la durata dell'evento atmosferico. Nelle ultime ore diverse zone della Francia hanno raggiunto i 40 gradi, ma il picco di temperature è previsto per sabato. E così, nella Gironda, i funzionari hanno annunciato che gli Eventi pubblici, comprese alcune delle celebrazioni ufficiali per la Resistenza, saranno vietati "fino alla fine dell'ondata di calore". Secondo quanto riporta la Bbc, al bando ci sarebbero anche gli Eventi al chiuso in luoghi privi di aria condizionata. Le celebrazioni private, come i matrimoni, saranno comunque consentite. Il ministero degli Interni ha raccomandato alla popolazione di fare molta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) L'ondata diche ha travolto la Francia a Bordeaux è diventata pericolosa e l'amministrazione della Gironda ha proibito concerti e spettacoli all'per tutta la durata dell'evento atmosferico. Nelle ultime ore diverse zone della Francia hanno raggiunto i 40, ma il picco di temperature è previsto per sabato. E così, nella Gironda, i funzionari hanno annunciato che glipubblici, comprese alcune delle celebrazioni ufficiali per la Resistenza, saranno"fino alla fine dell'ondata di calore". Secondo quanto riporta la Bbc, al bando ci sarebbero anche glial chiuso in luoghi privi di aria condizionata. Le celebrazioni private, come i matrimoni, saranno comunque consentite. Il ministero degli Interni ha raccomandato alla popolazione di fare molta ...

