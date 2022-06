LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco il duo misto tecnico, Italia con Minisini/Ruggiero (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 La coppia azzurra, che scenderà in acqua per terza, si esibirà sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi con la coreografia di Anastasia Ermakova. 12.51 Giorgio è ormai il veterano del duo: tre medaglie Mondiali, tra cui l’oro nel 2017, nel duo misto tecnico in coppia con Manila Flamini. Ora con lui la Ruggiero, compagna di club all’Aurelia Nuoto e nelle Fiamme Oro. 12.48 Saranno tredici le Nazionali a contendersi un posto in finale; tra di loro anche la coppia azzurra composta da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. 12.45 Ben ritrovati con il Nuoto artistico alla Duna Arena di Budapest! Fra poco, alle ore 13.00, inizieranno le ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 La coppia azzurra, che scenderà in acqua per terza, si esibirà sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi con la coreografia di Anastasia Ermakova. 12.51 Giorgio è ormai il veterano del duo: tre medaglie, tra cui l’oro nel 2017, nel duoin coppia con Manila Flamini. Ora con lui la, compagna di club all’Aureliae nelle Fiamme Oro. 12.48 Saranno tredici le Nazionali a contendersi un posto in finale; tra di loro anche la coppia azzurra composta da Giorgioe Lucrezia. 12.45 Ben ritrovati con ilalla Duna Arena di Budapest! Fra, alle ore 13.00, inizieranno le ...

