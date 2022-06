LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: Verstappen domina la Q2, avanza Sainz, fuori Perez (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLES LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° 23.10 1’21?620 per Verstappen, rifila 1?3 a Sainz! 23.09 TESTACODA PER RUSSELL! Bandiere gialle nel primo settore. 23.09 Russell è l’unico pilota in pista con gomme da asciutto. In diversi punti l’asfalto è ancora umido. 23.09 Si sta migliorando pesantemente Verstappen. 23.08 GOMME DA ASCIUTTO PER RUSSELL! Che azzardo per la Mercedes…Ha montato le soft. 23.07 Stessa tattica anche per Sainz: mescole intermedie nuove. 23.07 Verstappen rientra ai box e monta gomme intermedie nuove. 23.06 La classifica a metà Q3: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:22.701 42 Carlos Sainz Ferrari+0.231 4 3 Fernando ALONSO ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLES LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° 23.10 1’21?620 per, rifila 1?3 a! 23.09 TESTACODA PER RUSSELL! Bandiere gialle nel primo settore. 23.09 Russell è l’unico pilota in pista con gomme da asciutto. In diversi punti l’asfalto è ancora umido. 23.09 Si sta migliorando pesantemente. 23.08 GOMME DA ASCIUTTO PER RUSSELL! Che azzardo per la Mercedes…Ha montato le soft. 23.07 Stessa tattica anche per: mescole intermedie nuove. 23.07rientra ai box e monta gomme intermedie nuove. 23.06 La classifica a metà Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:22.701 42 CarlosFerrari+0.231 4 3 Fernando ALONSO ...

