Bloccano il Gra alle 8 di mattina per l’ambiente. Automobilisti inferociti. Il video diventa subito virale (Di sabato 18 giugno 2022) E’ un video che sta macinando migliaia di visualizzazioni quello in cui cinque attivisti ambientalisti Bloccano il Grande Raccordo Anulare per protestare contro l’uso di gas e carbone. Si battono contro il surriscaldamento globale. Un tema sicuramente importante ma le modalità di protesta scelte hanno fatto imbufalire gli Automobilisti. E’ forse un evoluzione del gretismo? Lei stava seduta e zitta con i cartelli in mano. Questi Bloccano un’arteria fondamentale di una città come Roma. C’è da augurarsi che l’iniziativa non sia replicata. Il blocco del traffico è avvenuto infatti alle 8.30 di mattina. Ora di punta. La rabbia degli Automobilisti, dopo pochi minuti che sono stati sufficienti per mandare il traffico in tilt, è dunque esplosa: alcuni sono scesi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) E’ unche sta macinando migliaia di visualizzazioni quello in cui cinque attivisti ambientalistiil Grande Raccordo Anulare per protestare contro l’uso di gas e carbone. Si battono contro il surriscaldamento globale. Un tema sicuramente importante ma le modalità di protesta scelte hanno fatto imbufalire gli. E’ forse un evoluzione del gretismo? Lei stava seduta e zitta con i cartelli in mano. Questiun’arteria fondamentale di una città come Roma. C’è da augurarsi che l’iniziativa non sia replicata. Il blocco del traffico è avvenuto infatti8.30 di. Ora di punta. La rabbia degli, dopo pochi minuti che sono stati sufficienti per mandare il traffico in tilt, è dunque esplosa: alcuni sono scesi ...

Pubblicità

PMurroccu : RT @Wendy65872240: I gretini bloccano il traffico sul #Gra. Lo hanno fatto per l’ambiente. Tanto loro non devono andare a lavorare, a mante… - gipsy1966 : RT @Wendy65872240: I gretini bloccano il traffico sul #Gra. Lo hanno fatto per l’ambiente. Tanto loro non devono andare a lavorare, a mante… - ParliamoDiNews : Roma, attivisti bloccano GRA in protesta contro gas e carbone: la reazione degli automobilisti [VIDEO] - La PekoraN… - Iaminsect : Il mio porno preferito? Gli ambientalisti che bloccano il GRA con volume a palla per sentire bene i commenti degli automobilisti - DavPoggi : Roma, attivisti bloccano GRA in protesta contro gas e carbone: la reazione degli automobilisti [VIDEO] -