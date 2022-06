Monza, obiettivo in casa Juventus (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Monza, cavalcando l'entusiasmo per la storica promozione in Serie A, vuole creare subito una squadra competitiva. I brianzoli, infatti,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Il, cavalcando l'entusiasmo per la storica promozione in Serie A, vuole creare subito una squadra competitiva. I brianzoli, infatti,...

Pubblicità

tancredipalmeri : Marotta/Ausilio potrebbero raggranellare 43m€ da Pinamonti, Sensi, Pirola e Di Gregorio al Monza. Più 10 per De Vr… - sportli26181512 : Monza, obiettivo in casa Juventus: Il Monza, cavalcando l'entusiasmo per la storica promozione in Serie A, vuole cr… - NicoSchira : @azz1236666544 Onestamente mi hanno parlato di Joao Pedro come obiettivo del Monza e eventualmente Nandez (proposto… - MetalMetthiu78 : RT @FiorentinaZone: La #Fiorentina ha come primo obiettivo per la porta #Cragno, lo vorrebbe in prestito con diritto e destinare i soldi pe… - FiorentinaZone : La #Fiorentina ha come primo obiettivo per la porta #Cragno, lo vorrebbe in prestito con diritto e destinare i sold… -