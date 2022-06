LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: quattro azzurre alla fase ad eliminazione diretta, impressionano Errigo e Volpi! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 9:28 Adesso non resta che attendere la fine degli ultimi assalti per scoprire il tabellone della fase ad eliminazione diretta. 9:25 Inizio di giornata ai limiti della perfezione per le azzurre, che chiudono la fase a gironi con 22 vittorie complessive ed una sola sconfitta! 9:22 Vittoria anche per Francesca Palumbo, mamma mia che Italia! 9:19 Arianna Errigo letteralmente dominante, l’azzurra chiude con un 5-0 ai danni della spagnola Ariadna Castro. 9:16 Francesca Palumbo in pedana per il suo ultimo assalto. 9:13 azzurre subito sugli scudi, ci sarà da divertirsi. 9:10 Alice fa sei! Sei successi su sei assalti per Alice Volpi, che chiude con 30 stoccate messe a ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:28 Adesso non resta che attendere la fine degli ultimi assalti per scoprire il tabellone dellaad. 9:25 Inizio di giornata ai limiti della perfezione per le, che chiudono laa gironi con 22 vittorie complessive ed una sola sconfitta! 9:22 Vittoria anche per Francesca Palumbo, mamma mia che Italia! 9:19 Ariannaletteralmente dominante, l’azzurra chiude con un 5-0 ai danni della spagnola Ariadna Castro. 9:16 Francesca Palumbo in pedana per il suo ultimo assalto. 9:13subito sugli scudi, ci sarà da divertirsi. 9:10 Alice fa sei! Sei successi su sei assalti per Alice Volpi, che chiude con 30 stoccate messe a ...

Pubblicità

Benedet56240868 : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - Federscherma : EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: si comincia alle 8.00 con fiorettiste e sciabolatori - #Scherma #Europei #DIRETTA: #c… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: si comincia alle 8.00 con fiorettiste e sciabolatori - #Scherma #Europei… - MC_Scherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2022 - A MACERATA CHIUSURA CON LA SCIABOLA E LE PROVE PER NON VEDENTI -