LIVE Nuoto artistico | Europei 2022 in DIRETTA | la Inui vola in testa e spinge al quarto posto Linda Cerruti

(Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Terzultima atleta in gara, la statunitense Anita Alvarez. 10.51 Ed è prima la giapponese! Lainin 91.9189, distanziando di quasi un punto Marta Fiedina. Orascala al. 10.47 Ora la candidata maggiore per l’oro assieme alla Fiedina, la giapponese Yukiku. 10.45 La Jimenez Garcia è dentro le dodici. Settimoper lei, con 83.1988. 10.43 Ora la messicana Joana Jimenez Garcia. 10.42 Già fuori la croata Klara Silobodec, quattordicesima in 72.4970. 10.39 Arriva ora il momento della croata Klara Silobodec. 10.38 Nonoper la Magrupova in 80.0042. Siamo sul filo per lei, la sua allenatrice ...

9.06 72.2373 il punteggio di Clara Ternstrom. Tocca alla britannica Kate Shortman che si esibisce su 'Purple Rain' di Prince. 9.05 Chiusa la prova della Ternstrom, si attende qualche momento ... LIVE - Nuoto sincronizzato, solo tecnico Mondiali Budapest 2022: preliminari in DIRETTA Scatteranno domani, sabato 18 giugno, i Mondiali 2022 di nuoto in corsia, in programma fino a sabato 25 giugno a Budapest, in Ungheria. Le batterie si disputeranno dalle 9.00 alle 12.15, mentre semifi ...Ad aprire il programma della rassegna iridata sarà il nuoto artistico: subito in vasca per l'Italia Linda Cerruti. L'appuntamento è a partire dalle ore 9.00 italiane di venerdì 17 giugno. Sportface.it ...