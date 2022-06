Lactalis vuole chiudere due stabilimenti Alival in Toscana e Calabria | “Sono improduttivi” A rischio 165 posti e il ministero temporeggia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo una lunga serie di annunci, scioperi, richieste di trattative, è ufficiale: la dirigenza del gruppo, multinazionale francese proprietaria dell’azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti lattieri-caseari Nuova Castelli (ma anche di Galbani e Parmalat), ha confermato la decisione dii siti produttividi Nuova Castelli a Ponte Buggianese (Pistoia) e a Reggio, evidenziando anche la presenza di “esuberi” in un terzo stabilimento – sempre toscano – a Cinigiano, in provincia di Grosseto. A perdere il posto di lavoro, stimano i sindacati, saranno circa 165 persone, tra dipendenti diretti impiegati nelle aziende e altri lavoratori dell’indotto industriale legato alla filiera agroalimentare. Ildello Sviluppo Economico, denunciano le sigle Fai ...

fattoquotidiano : Lactalis vuole chiudere due stabilimenti Alival in Toscana e Calabria: “Sono improduttivi”. A rischio 165 posti e i… -

Il Fatto Quotidiano

Cosa offre il Villaggio della Sostenibilità Il Villaggiooffrire al pubblico dei consumatori ... Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale e degli Amministratori Delegati diin ...Il Trattato del Quirinaleessere un'intesa strategica della seconda specie. Non una ... Peugeot - FCA - Stellantis,- Parmalat, BNL - BNP e le molte integrazioni tra le firme della moda. ... Lactalis vuole chiudere due stabilimenti Alival in Toscana e Calabria: “Sono improduttivi” L’incontro è stato organizzato dagli assessori delle Regioni Calabria e Toscana, Giusi Princi e Alessandra Nardini Per le Regioni Calabria e Toscana è fondamentale la salvaguardia occupazionale e la c ...UDINE. Dopo due anni di pandemia tra gli studenti c’è voglia di ripartire. E così il cortile della scuola si anima con coreografie di danza, attività teatrale, mostre fotografiche e musica che hanno f ...