Christian 2: in corso le riprese della serie con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, Laura Morante nel cast

Laura Morante e Camilla Filippi sono i nuovi arrivi nella seconda stagione della serie soprannaturale Sky Christian, interpretata da Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, svelate le prime immagini e una clip video. Sono in corso le riprese della seconda stagione di Christian, il supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Sei nuovi episodi - prossimamente su Sky e in streaming su NOW - di cui vengono rilasciate oggi una clip e le prime foto dal set, per una seconda stagione interamente diretta da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo nonché fra gli autori dei nuovi episodi) e che vede il ritorno sul set dei ...

