Bufera Tg1, Francesco Giorgino rompe il silenzio sul no alla rassegna stampa (Di venerdì 17 giugno 2022) Continua in terremoto nella redazione del TG1 per il caso dei mezzi busti puniti per non aver accettato la turnazione anche all'alba. Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, dopo il rifiuto, hanno perso la loro esclusiva per il tg delle 20, venendo spostati d'ufficio a quello delle 13:30. Una retrocessione per i tre, accolta negativamente da Giorgino che ha deciso di intraprendere una trattativa tramite i suoi legali. Francesco Giorgino sul caso TG1: "Non sono autorizzato a parlare" Il mezzo busto del TG1 Francesco Giorgino ha rotto il silenzio sul suo presunto allontanamento dal notiziario, a causa degli scontri per la turnazione mattutina. Secondo quanto emerso nella giornata di ieri il giornalista, insieme a due colleghe, è stato ...

