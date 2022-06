"Tutti neofascisti con la Meloni?". La domanda che scatena il caos: la Gruber perde il controllo (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche stasera, giovedì 16 giugno, a Otto e Mezzo si è parlato di Giorgia Meloni. Alessandro Sallusti è stato l'unico a prendere le parti della leader di Fratelli d'Italia e la discussione si è scaldata rapidamente, al punto che Lilli Gruber - ancora costretta a condurre da casa a causa del Covid - ha fatto fatica a mantenere l'ordine e ad evitare sovrapposizioni. A dare il via all'acceso dibattito è stata Annalisa Cuzzocrea: “La tecnica della Meloni di dirsi sempre attaccata e vittima sta funzionando. È sicuramente una persona che ha descritto bene l'idea di mondo che ha. Ha una visione di estrema destra ed estremamente conservatrice, contro l'Unione europea, immagina lobby finanziarie che ci condizionano, vede il male nel gender. Bisogna capire come intende reagire l'altro campo”. La replica è stata affidata a Sallusti: “Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche stasera, giovedì 16 giugno, a Otto e Mezzo si è parlato di Giorgia. Alessandro Sallusti è stato l'unico a prendere le parti della leader di Fratelli d'Italia e la discussione si è scaldata rapidamente, al punto che Lilli- ancora costretta a condurre da casa a causa del Covid - ha fatto fatica a mantenere l'ordine e ad evitare sovrapposizioni. A dare il via all'acceso dibattito è stata Annalisa Cuzzocrea: “La tecnica delladi dirsi sempre attaccata e vittima sta funzionando. È sicuramente una persona che ha descritto bene l'idea di mondo che ha. Ha una visione di estrema destra ed estremamente conservatrice, contro l'Unione europea, immagina lobby finanziarie che ci condizionano, vede il male nel gender. Bisogna capire come intende reagire l'altro campo”. La replica è stata affidata a Sallusti: “Se ...

