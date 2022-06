Siccità in Lombardia, Fontana: “Chiederemo lo stato d’emergenza” (Di giovedì 16 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato oggi, giovedì 16 giugno, che chiederà lo stato di emergenza per il problema Siccità. “C’è già stata una richiesta a livello parlamentare della Lombardia – ha spiegato Fontana – Penso sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente perché è una situazione drammatica per la Lombardia, il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 16 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Presidente di RegioneAttilioha annunciato oggi, giovedì 16 giugno, che chiederà lodi emergenza per il problema. “C’è già stata una richiesta a livello parlamentare della– ha spiegato– Penso sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente perché è una situazione drammatica per la, il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 11… - RaiNews : C'è grande preoccupazione in tutta Italia per la scarsità dell'acqua a disposizione delle colture. Si chiedono inte… - SkyTG24 : Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' - mapivi63 : RT @SkyTG24: Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' - simonaumberta : RT @simonaumberta: Razionamento dell'acqua per la #siccità in Lombardia, ma a #Milano ogni mattina migliaia di portinai per volere dei loro… -