Napoli | Osimhen è vicino all’Arsenal per 100 milioni di euro | chi è Armando Broja | il sostituto che ha stregato De Laurentiis

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilinizia le manovre di calciomercato. La notizia più importante riguarda una super offerta presentata dper Victor, l’accordo non è stato ancora raggiunto ma un rilancio dei Gunners potrebbe fare la differenza. La squadra rischia di perdere calciatori di un certo spessore, ma gli uomini mercato delsi sono dimostrati in grado di individuare sostituti all’altezza. Le posizioni più calde sono quelle di Koulibaly, Fabian Ruiz e. In particolar modo l’attaccante potrebbe lasciare l’Italia: è arrivata un’offerta importantissima dell’Arsenal di circa 75di, la richiesta è di 100e un rilancio dei Gunners rischia di diventare decisivo. Ilavrebbe già individuato il ...

Pubblicità

CalcioWeb : #Osimhen è più vicino all'Arsenal: il #Napoli si muove sul sostituto, chi è Armando #Broja - cmdotcom : #Napoli, l'incertezza delle punte: addio #Mertens, dubbi #Osimhen e #Petagna. #DeLaurentiis risparmia già 20 milion… - sportli26181512 : Napoli, l'incertezza delle punte: addio Mertens, dubbi Osimhen e Petagna. De Laurentiis risparmia già 20 milioni!:… - napolista : Il procuratore Canovi: «Se il Napoli non si è mosso per Mertens, è perché nutriva dubbi» A Radio Punto Nuovo: «Il… - Sport_Fair : Il #Napoli potrebbe sacrificare #Osimhen: già individuato il sostituto, tutto sull'attaccante che ha stregato De La… -

DUBBIO- L'uomo chiave deldi quest'anno è stato Victor. Con lui in campo è un'altra storia. Deve ancora limare alcuni difetti ma sa essere devastante, soprattutto sotto il ...... ma gli uomini mercato delsi sono dimostrati in grado di individuare sostituti all'altezza. Le posizioni più calde sono quelle di Koulibaly, Fabian Ruiz e. In particolar modo l'...Questo il commento del noto procuratore, che si è soffermato in particolare sul Napoli: “Non sta smantellando, ma bisogna vedere cosa faranno Koulibaly e Osimhen. Se verranno ceduti, gli azzurri ...C’è stato qualche contatto col Newcastle a gennaio che voleva prendere lui e Osimhen per 100 milioni. Su Politano se il Napoli troverà una collocazione andrà via, altrimenti dovrà fare il ...