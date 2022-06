(Di mercoledì 15 giugno 2022), la prima catena di kebab made in Italy approda ad. Inin, a partire dal 17 giugno. Sono oltre 25 leprogrammate entro il 2022 in: Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova e non solo. Le prossimePerarriva anche il debutto europeo a. Il prossimo 17 Giugno infatti, il locale aprirà presso Avinguda d’Espanya, 4, a pochi passi dal porto e da Plaça del Parc. A Giugno 2022 sono previste inoltre due nuovenel nord. Il 24 giugno a Rozzano (Mi), all’interno del Centro Commerciale Fiordaliso e Il 25 giugno sarà invece il turno di Bergamo. Troverete lo store all’interno di ...

ZON

Una menzione speciale per le salse presenti in menu: oltre all'originale Keb Sauce, il colosso mondiale delle salse Heinz è partner ufficiale di, motivo per cui sarà possibile provare una ......inviare il curriculum a work@.com " Gianluca Vacchi ha colto in un attimo il potenziale dietro l'idea che gli abbiamo proposto " dichiara Oliver Zon - uno dei giovani soci di- " è ... Kebhouze sbarca ad Ibiza: in arrivo altre aperture in Italia I lavori di allestimento sono in corso, ma la prossima apertura (si parla di fine giugno) è già stata di fatto ufficializzata dalla catena ...