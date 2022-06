Gli psicologi: «Fedez? L’aiuto va garantito a tutti i malati oncologici. Siamo distanti da questa meta» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il caso di Fedez e dell’audio pubblicato del suo colloquio con lo psicologo dopo la scoperta della malattia impone una riflessione su un aspetto che riguarda i pazienti oncologici, per il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari. «È un commento generale, non sulla singola situazione di Fedez che non conosco. So solo che ha avuto una malattia oncologica». Fedez, parla il presidente degli psicologi «Certo, quando una persona ha un tumore o una malattia fisica importante – spiega Lazzari all’Adnkronos Salute – i risvolti psicologici sono molto importanti, fanno veramente in molti casi la differenza rispetto anche all’evoluzione della malattia, allo stress che la malattia provoca. Quindi secondo me bisognerebbe riflettere su ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il caso die dell’audio pubblicato del suo colloquio con lo psicologo dopo la scoperta della malattia impone una riflessione su un aspetto che riguarda i pazienti, per il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli(Cnop), David Lazzari. «È un commento generale, non sulla singola situazione diche non conosco. So solo che ha avuto una malattia oncologica»., parla il presidente degli«Certo, quando una persona ha un tumore o una malattia fisica importante – spiega Lazzari all’Adnkronos Salute – i risvoltici sono molto importanti, fanno veramente in molti casi la differenza rispetto anche all’evoluzione della malattia, allo stress che la malattia provoca. Quindi secondo me bisognerebbe riflettere su ...

