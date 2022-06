Zelensky: 'Pronti a parlare con la Russia se Mosca mette fine alla guerra' (Di martedì 14 giugno 2022) C'è una possibilità per far fermare la guerra? L' Ucraina è pronta a parlare con la Russia , soltanto se Mosca pone fine alla guerra. "Non abbiamo tempo per colloqui che non portano a nulla". Lo ha ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022) C'è una possibilità per far fermare la? L' Ucraina è pronta acon la, soltanto sepone. "Non abbiamo tempo per colloqui che non portano a nulla". Lo ha ...

