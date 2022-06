Speleologo si infortuna dentro una grotta in Ogliastra a 180 metri di profondità | salvato dopo quasi due giorni – Video

(Di martedì 14 giugno 2022) Alle 5.20 di stamattina edi lavoro si è concluso il recupero dellocagliaritano di 30 anni che si erato domenica pomeriggio all’interno dellaS’Edera a Urzulei, in, a 180di. Ad attenderlo l’elicottero dell’elisoccorso di base ad Olbia con l’equipe medicalizzata per il trasporto all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo era in buone condizioni, ma con un arto immobilizzato a causa di una frattura. Entrato nella cavità domenica mattina, insieme a un gruppo di speleologi, era scivolato riportando la frattura alla gamba, un problema che non gli ha più consentito di proseguire. L’intervento di salvataggio effettuato dal Corpo nazionale del Soccorso Alpino e ...

Il fatto è avvenuto nella giornata di domenica 12 giugno: il ragazzo, insieme ad altri cinque colleghi, era andato in esplorazione della grotta S'Edera a Urzulei, in Ogliastra nella regione di Nuoro ...