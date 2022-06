“Parodia di giustizia” Così Trump demolisce l’inchiesta su Capitol Hill

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Donaldtuona contro la Commissione d’inchiesta sui fatti di, come riporta l’Ansa., suè “unadi” Non ci va giù tenero il tycoon.attacca l‘inchiesta susenza peli sulla lingua. I lavori della Commissione della Camera sul 6 gennaio 2021, per, sono una “di” e una “caccia alle streghe”.parla dalle pagine del social network da lui stesso fondato, Truth, attaccando anche il suo ministro della, William Barr, che durante la prima udienza aveva testimoniato, sostanzialmente, contro le affermazioni ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sull'assalto al Capitol Hill definendo i lavori u… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sull'assalto al Capitol Hill definendo i lavori una 'pa… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sull'assalto al Capitol Hill definendo i lavori una 'pa… - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sull'assalto al Capitol Hill definendo i lavori una 'pa… - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sull'assalto al Capitol Hill definendo i lavori una 'pa… -

Agenzia ANSA

Donald Trump ha attaccato la Commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio definendo i lavori unadi, una caccia alle streghe . Sulla sua piattaforma social Truth l'ex presidente prende di mira anche il suo ex ministro dellaWilliam Barr, che a suo avviso non ha avuto ...Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio definendo i lavori una "di", una "caccia alle streghe". Sulla sua piattaforma social Truth l'ex presidente prende di mira anche il suo ex ministro dellaWilliam Barr, che a suo avviso "non ha ... Assalto al Capitol, Trump attacca la commissione d'inchiesta: 'Parodia di giustizia' Da parte sua l’ex presidente ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio definendo i lavori una "parodia di giustizia", una "caccia alle streghe". Sulla sua piattaforma social ...Donald Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio definendo i lavori una "parodia di giustizia", una "caccia alle streghe". (ANSA) ...