Isola 16 | l’opinione di Isa sulla ventitreesima puntata

(Di martedì 14 giugno 2022) Ci credete che tra una cosa e l’altra io mi ero pure dimenticata che ci fosse ancora l’16 e che quei poveri disgraziati stanno ancora in Honduras a spartirsi 10 grammi di riso, a litigare e a spaccare cocchi? Pazzesco, il mio cervello ha un funzionamento molto basico, io a fine maggio chiudo mentalmente la mia stagione televisiva e i miei neuroni sono tarati per ammettere, durante il periodo estivo, la sola visione di Pippo Bisciglia nazionale sul tronco, il fatto che quest’anno Pippo non ci sia e che, invece, ci siano ancora naufraghi e palape, turba e non poco la mia psiche. Che poi, parliamoci chiaro, prolungare un reality estremo come l’dei Famosi è stata una scelta che sicuramente potrà ripagare il termini di ascolti (anche perché a metà giugno la concorrenza è deboluccia) ma se parliamo di qualità e godibilità dello spettacolo è stato ...