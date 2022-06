(Di martedì 14 giugno 2022) . Continuano le grandi manovre sulla prossima stagione Stiamo solo aspettando la conferenza stampa ufficiale di Mediaset per presentare i palinsesti della prossima stagione, ma ormai non ci sono grossi dubbi. A metà settembre (la data più probabile è il 19) prima puntata del L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

blogtivvu : Opinionisti Grande Fratello Vip, ex concorrente si candida e fa una promessa: “Porterò alla luce tutte le bugie…”… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 7, colpo di scena: salta il concorrente più discusso #fratello #colpo #scena #salta… - ManySkills1701 : Ricordiamo bene questa puntata, con la concorrente VIP che diceva di guardare sempre il programma con la nonna. Ma… - leggerezzamiski : Se #gfvip lo scorso anno ha faticato molto ad avere ascolti buoni arrivandoci solo verso la fine di novembre è perc… - infoitcultura : Ex concorrente del GF Vip si sposa: Alex Belli e Delia Duran testimoni di nozze! -

...hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda e hanno negato quanto affermato dall'ex: ...GF, l'exlancia un avvertimento: "Chiunque violerà la mia privacy andrà incontro a conseguenze serie" Jessica Selassiè ha poi concluso questo suo intervento sul social fotografico ...il programma al quale lei già in passato ha partecipato come concorrente riscuotendo tantissimo successo. Soleil – LettoQuotidiano.it A renderla una vera e propria star è stato però il game show ...GF Vip 7, ex concorrente si candida come opinionista: "Conosco troppi segreti". Continuano le grandi manovre sulla prossima stagione ...