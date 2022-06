Criscitiello: “Con Mertens si è arrivati al capolinea. Arriverà Deulofeu” (Di martedì 14 giugno 2022) Criscitiello fa il punto sulla situazione del Napoli Ecco le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Mertens? Ci sono una serie di contraddizioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 giugno 2022)fa il punto sulla situazione del Napoli Ecco le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “? Ci sono una serie di contraddizioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

tuttoatalanta : Michele Criscitiello: 'Atalanta, che caos! Con questi presupposti, non s'intravede nulla di buono'… - LucaFerro82 : RT @LucaFerro82: Sentire Criscitiello fare una domanda su come l Inter possa ridurre il gap con il Milan fa ridere..siamo alla follia sport… - soppyzz : criscitiello che per vincere un 'lo sai che' con pedullà lo fa sclerare citando leonardo al valencia - McVirga86 : Calciomercato l'originale vs calciomercato Sportitalia. I primi son dei boomer con servizi tristi, amici toscani, F… - LucaFerro82 : Sentire Criscitiello fare una domanda su come l Inter possa ridurre il gap con il Milan fa ridere..siamo alla follia sportiva... -