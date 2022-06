Vlahovic e il mercato: “Avevo in testa solo la Juventus” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Avevo solo un club in testa, la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. Ora mi sento onorato di indossare questa maglia”. Dusan Vlahovic, in un’intervista al Telegraph, spiega la decisione di trasferirsi alla Juventus dalla Fiorentina. “E’ incredibile ogni volta che la vesto. Mi sono identificato col dna del club. E la personalità della Juventus coincide con la mia. Quando arrivi qui non ti arrendi mai, combatti sempre, fai sacrifici. E’ assolutamente ciò che stavo cercando”, dice. “Fare gol è come volare. Ne parlavo con un paio di amici, continuavano a chiedermi ‘cosa si prova esattamente quando si segna?’. Ho detto che quando segni per la tua squadra, i tuoi compagni, i tuoi tifosi ed amici, lo capisci cosa significhi. Lo sai ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “un club in, laè la. Non c’è altro da dire. Ora mi sento onorato di indossare questa maglia”. Dusan, in un’intervista al Telegraph, spiega la decisione di trasferirsi alladalla Fiorentina. “E’ incredibile ogni volta che la vesto. Mi sono identificato col dna del club. E la personalità dellacoincide con la mia. Quando arrivi qui non ti arrendi mai, combatti sempre, fai sacrifici. E’ assolutamente ciò che stavo cercando”, dice. “Fare gol è come volare. Ne parlavo con un paio di amici, continuavano a chiedermi ‘cosa si prova esattamente quando si segna?’. Ho detto che quando segni per la tua squadra, i tuoi compagni, i tuoi tifosi ed amici, lo capisci cosa significhi. Lo sai ...

