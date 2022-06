Salvini: 'Centrodestra vince se è unito, altrimenti si va al ballottaggio' (Di lunedì 13 giugno 2022) Il leader della Lega evita accuratamente di parlare del flop dei referendum di cui è stato uno dei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 giugno 2022) Il leader della Lega evita accuratamente di parlare del flop dei referendum di cui è stato uno dei ...

Pubblicità

elio_vito : L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fa… - fattoquotidiano : Di fronte alla disfatta dei referendum sulla giustizia, il centrodestra può consolarsi con i primi risultati – sepp… - GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - BCarazzolo : RT @salvini_giacomo: Matteo Salvini si presenta in conferenza stampa in via Bellerio e non dice una parola sul fallimento del referendum, s… - Giornaleditalia : #matteosalvinireferendumreferendumgiustizia Comunali 2022, Salvini in conferenza stampa: 'Lega collante del centrod… -