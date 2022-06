Pellegrini incontra Fabio Ridolfi | il fratello | «Hai esaudito il suo desiderio»

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il capitano della Romahato, uomo che ha ottenuto il via libera per la morte assistita Il capitano della Romahato, uomo da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che ha ottenuto il via libera per la morte assistita. Per il quaranteseienne,re il centrocampista era un grandeche ora si è avverato. E ildell’uomo ha voluto ringraziare pubblicamente Lorenzo. LE PAROLE – «Ciao Lorenzo volevo ringraziarti a nome di tutta la mia famiglia e in particolare diper il pensiero che hai avuto nei suoi confronti. Haiun suo ...

Il capitano della Romaha incontrato Fabio Ridolfi, uomo che ha ottenuto il via libera per la morte assistita Il capitano della Romaha incontrato Fabio Ridolfi, uomo da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che ha ottenuto il via libera per la morte assistita. Per il quaranteseienne, incontrare il ...Commenta per primo 'Il mio ultimo desiderio Incontraree Zaniolo'. Lo aveva espresso Fabio Ridolfi , il 46enne di Fermignano immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che stava tentando l'accesso al suicidio assistito, legale ...Queste le parole di Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che stava tentando l'accesso al suicidio assistito, legale in Italia per le persone ...Il 46enne ha espresso il desiderio di incontrare Lorenzo Pellegrini e il Capitano della Roma ha risposto con un videomessaggio: “Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e del tuo desiderio. Ma ci tenevo ...