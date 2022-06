Amber Heard, le sue prime parole in tv dopo il processo: “Verdetto ingiusto” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il processo tra Johnny Depp è Amber Heard si è concluso con la vittoria dell’ex Jack Sparrow che aveva chiesto alla Corte di Fairfax, Virginia, di riconoscere che l’attrice lo aveva diffamato con un articolo sul Washington Post nel 2018. Ora la star di Aquaman ha deciso di rompere il silenzio e dire ciò che pensa del Verdetto della giuria. Vi raccomandiamo... Amber Heard: "Non dimenticherò mai la prima volta che Depp mi ha picchiata" Heard ha perso la causa e dovrà risarcire per danni il suo ex marito per ben 8 milioni di dollari, meno dei 50 chiesti dall’attore inizialmente, ma comunque sempre una grossa cifra. In una intervista tv alla giornalista americana Savannah Guthrie nel corso del Today Show, che ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Iltra Johnny Depp èsi è concluso con la vittoria dell’ex Jack Sparrow che aveva chiesto alla Corte di Fairfax, Virginia, di riconoscere che l’attrice lo aveva diffamato con un articolo sul Washington Post nel 2018. Ora la star di Aquaman ha deciso di rompere il silenzio e dire ciò che pensa deldella giuria. Vi raccomandiamo...: "Non dimenticherò mai la prima volta che Depp mi ha picchiata"ha perso la causa e dovrà risarcire per danni il suo ex marito per ben 8 milioni di dollari, meno dei 50 chiesti dall’attore inizialmente, ma comunque sempre una grossa cifra. In una intervista tv alla giornalista americana Savannah Guthrie nel corso del Today Show, che ...

