Donnarumma litiga con un tifoso | il portiere torna indietro e lo affronta faccia a faccia | VIDEO

(Di domenica 12 giugno 2022) L’Italia ha conquistato un buon punto nella terza giornata della fase a gironi di Nations League, la gara contro l’Inghilterra si è conclusa sul risultato di 0-0. Gigiosi è dimostrato sicuro, nel corso della gara ha commesso solo una piccola sbavatura. La squadra di Roberto Mancini guida la classifica della fase a gironi, è iniziato un nuovo progetto con calciatori giovani ma già in grado di disimpegnarsi ad altissimi livelli.sarà sicuramente un punto di riferimento della Nazionale italiana, rappresenta una certezza nonostante l’età ancora giovane. Un episodio si è verificato al termine della partita.stava lasciando lo stadio ed è andato in scena un battibecco. “… please”, gli urlano alcuni tifosi inglesi. Il...

