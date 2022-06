Cody Rhodes: “John Cena mi ha insegnato come gestire un pubblico che non è dalla mia” (Di domenica 12 giugno 2022) Cody Rhodes ha recentemente rivelato di aver ricevuto consigli da John Cena per quanto riguarda la gestione delle platee “divise”. Rhodes è apparso in un video rilasciato dalla WWE, in cui varie Superstar hanno raccontato aneddoti sui consigli che hanno ricevuto nel tempo dal leader della Cenation. Un consiglio doppio Cody dice: “Il miglior consiglio che ho ricevuto da John Cena è stato doppio. La prima cosa è successa di recente, quando stavo attraversando un periodo piuttosto polarizzante della mia carriera. Ricevevo per la prima volta i cori ‘Let’s go Cody, Cody sucks’, quel tipo di cose. Lui mi ha detto molto sinceramente che sarei dovuto essere onesto con me stesso ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 giugno 2022)ha recentemente rivelato di aver ricevuto consigli daper quanto riguarda la gestione delle platee “divise”.è apparso in un video rilasciatoWWE, in cui varie Superstar hanno raccontato aneddoti sui consigli che hanno ricevuto nel tempo dal leader dellation. Un consiglio doppiodice: “Il miglior consiglio che ho ricevuto daè stato doppio. La prima cosa è successa di recente, quando stavo attraversando un periodo piuttosto polarizzante della mia carriera. Ricevevo per la prima volta i cori ‘Let’s gosucks’, quel tipo di cose. Lui mi ha detto molto sinceramente che sarei dovuto essere onesto con me stesso ...

