Melita Toniolo mostra tutto in anticipo | Sole e sabbia possono attendere

Leggi su newstv

(Di sabato 11 giugno 2022) Trevigiana, oggi 36enne, inizia la sua carriera di fotomodella. Oggi un po’ meno presente in tv, ma sui social… Che importa che il maltempo non permetta di andare al mare? L’estate è uno stato della mente. E ci si può consolare dalla pioggia con scatti come quelli che ci regala la bella. Seguirla sui social è sempre un piacere., voglia disotto i piedi Web SourceTrevigiana, oggi 36enne, inizia la sua carriera di fotomodella e si forma in televisione come valletta nelle televisioni del Nord Est. La sua prima apparizione in una rete televisiva nazionale è nel programma di Italia 1 Distraction, nel 2006: nello stesso anno e sulla stessa rete, è anche una delle sexy casalinghe de Le Iene. Nel gennaio 2007è una delle concorrenti della settima ...